United e Juve: um passo mais em direção a Raúl Jiménez

O jornal 'The Times' garante que a Juventus de Turim teria se juntado à longa lista de interessados ​​na contratação de Raúl Jiménez, uma corrida que seria liderada pelo Manchester United, uma equipe que também teria dado um passo à frente na contratação do mexicano.

Apesar do fato de o ex-Benfica ter desembarcado no Wolves há apenas duas temporadas, ele parece voltar a mudar de time, devido ao seu bom desempenho com os ingleses: 39 gols em 88 partidas oficiais.

É claro que ingleses e italianos terão que lutar contra times como o Tottenham, Arsenal e até o Real Madrid pelo atacante de 29 anos, um dos artilheiros mais importantes do momento.

Com contrato até 2023, os Wolves farão tudo ao seu alcance para manter um jogador de futebol que, neste ano, comemorou 22 gols e ofereceu nove assistências em 44 jogos oficiais.