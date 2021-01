United e Liverpool brigam por Daka

É uma máquina de marcar gols, e isso é aglo que o coloca na vitrine rapidamente. Dessa forma, todos os grandes da Inglaterra estão de olho nele. Os últimos a entrarem na briga são Manchester United e o Liverpool.

De acordo com o 'Daily Mail', tanto os 'red devils' como os 'reds' pretendem contratar o talentoso atacante de Zâmbia, Patson Daka.

Autor de 15 gols em 17 jogos nessa temporada (47 em 100 com a camisa do Salzburg), sua explosão aconteceu após a saída de Erling Haaland ao Borussia.

Se converteu no substituto ideal no Red Bull Salzburg. Seu nome já estava na agenda dos gigantes da Europa na última janela, e volta com força total agora.