Manchester United empata com Arsenal e vê City abrir vantagem no topo

O Manchester United chegou ao Emirates Stadium na vice-liderança e disposto a diminuir os quatro pontos de vantagem do líder City, enquanto o Arsenal entrou em campo embalado por seis jogos de invencibilidade.

A equipe visitante iniciou a partida com mais posse de bola e ditou o ritmo antes do intervalo, mas viu os anfitriões equilibrarem o jogo e acumularem momentos de perigo.

Ainda no primeiro tempo, o Manchester United teve finalizações com Fred, Maguire, Rashford e Bruno Fernandes. Vale destacar a saída de McTominay aos 37 minutos e a escolha do técnico Solskjaer por colocar Martial, um atacante no lugar do volante lesionado.

Do lado do Arsenal, as tentativas no ataque foram de Pépé, Wan-Bissaka, Xhaka, Thomas Partey e Lacazette. No entanto, os goleiros voltaram aos vestiários sem ser superados.

O segundo tempo começou com Willian no lugar de Gabriel Martinelli e teve o Arsenal dominando amplamente a posse de bola nos primeiros minutos após o intervalo.

As melhores chances ocorreram aos 64 e 65 minutos. Primeiro, com uma falta de Lacazette acertando a trave. Na sequência, Smith Rowe recebeu dentro da área, soltou uma bomba e viu De Gea fazer uma defesa difícil.

O Manchester United conseguiu equilibrar o duelo em alguns momentos da etapa final e teve poucas chances claras de gol. Na melhor oportunidade, Cavani finalizou e Leno desviou sutilmente.

Faltando criatividade e precisão, os times saíram de campo com um empate que deixa o Arsenal com 31 pontos na oitava posição, enquanto o Manchester United segue na vice-liderança e chega a 41 pontos, ampliando para três pontos a vantagem do líder Manchester City, que derrotou o Sheffield neste sábado e segue tendo um jogo atrasado.

Os 'Gunners' voltam a campo na quinta-feira, quando visitam os Wolves pela 22ª rodada. No mesmo dia, os 'Red Devils' recebem o Southampton.