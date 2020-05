United encontra uma alternativa a Upamecano

O Manchester United está determinado a encontrar um novo parceiro de dança para Harry Maguire. O escolhido é Dayot Upamecano, mas o zagueiro do RB Leipzig tem pretendentes mais poderosos.

Por esse motivo, a equipe britânica começou a ativar o 'plano B'. Este é Ibrahima Konaté, parceiro de Upamecano na equipe alemã e que atende às expectativas dos "demônios vermelhos".

De acordo com o 'Le 10 Sport', os líderes do Manchester United já se encontraram com o jogador francês para descobrir sua predisposição para chegar a Old Trafford na próxima temporada.

A fonte citada garante que o zagueiro teria dado o aval à operação, o que tornaria mais fácil para os "demônios vermelhos" em uma missão difícil de convencer a RB Leipzig a vendê-lo.

Konaté encerra seu contrato com a equipe alemã em junho de 2023 e o RB Leipzig não tem intenção de deixá-lo sair. Chelsea e Arsenal também seguem de perto a promessa francesa.