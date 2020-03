United entra na briga com o Real Madrid por Van de Beek

Donny van de Beek desperta o interesse em vários clubes da Europa como o Real Madrid. Os brancos pensam em contar com o jogador do Ajax no próximo verão europeu, porém, eles não são os únicos.

E é que nas últimas horas um novo clube, Manchester United, entrou na lista de interessados pelo jovem meia holandês de 22 anos.

A histórica equipe inglesa, de acordo com informações publicadas pela 'De Koninklijke', teria a intenção de apresentar uma oferta ao Ajax de mais de 55 milhões de euros para tentar conseguir sua transferência no mercado de transferências do meio do ano.

Por enquanto, todos os rumores colocam Van de Beek no time 'merengue' no futuro, depois dele ter sido especulado para desembarcar em Santiago Bernabéu na última janela.

De fato, muitos foram os meios de comunicação que apontaram para um princípio de acordo com o jovem holandês, um dos jogadores da base mais promissores do Ajax, cujo este ano já soma dez gols e o mesmo número de assistências em 37 partidas oficiais.