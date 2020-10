United estaria disposto a usar Pogba para tirar Valverde do Real Madrid?

Faz tempo que o Real Madrid se levantou e disse "não" a dois pretendentes ingleses de Fede Valverde. Eram eles o Chelsea e o Manchester United, um clube que não se esqueceu do meio-campista de 22 anos.

Segundo o 'The Sun', em Old Trafford o nome do jogador do Real Madrid nunca foi riscado, apesar da recusa do time merengue. Ele é do gosto do clube inglês há muito tempo, mas o crescimento de Fede desde a temporada passada despertou ainda mais interesse.

A questão é que o Real Madrid colocou a placa intransferível em Valverde e tirá-lo do Santiago Bernabéu parece uma tarefa impossível. Por isso, o portal 'The Sun' traz à tona o nome de Paul Pogba, uma antiga vontade de Zinedine Zidane desde sua primeira fase como técnico merengue.

No caso do francês, sua situação é desconhecida. Depois de uma temporada praticamente vazia devido a lesões, Pogba recuperou um pouco de sua normalidade. O contrato termina em 30 de junho de 2021, embora haja a opção de prorrogação com a qual se trabalha em Manchester.

Ole Gunnar Solskjaer disse recentemente que o francês ficaria mais tempo. "Paul é o nosso jogador, ele ficará aqui por mais dois anos e tenho certeza que está focado em fazer o melhor por nós", disse o treinador 'Red Devil'. Palavras que podem ser carregadas pelo vento em um futuro não muito distante.

Isso porque o tabloide britânico destaca o desejo de Pogba de jogar pelo Real Madrid, algo que ele nunca escondeu publicamente, e é por isso que o Manchester United estaria pensando em montar uma operação com o ex-Juventus para poder assinar com Fede Valverde.

Seria a forma de colocar uma peça muito cobiçada no Santiago Bernabéu, especialmente por Zinedine Zidane, para fazer o Real Madrid sentar para negociar. Por enquanto, os merengues se baseiam na cláusula rescisória de 700 milhões do uruguaio. Um montante definido para assustar qualquer predador.