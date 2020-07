United 'ganhou' 27 milhões a mais por vencer o Leicester

Existem grandes vitórias além do que aquelas que significam ganhar um título. O Mancheter United venceu o Leicester City por 0-2 e garantiu a presença na Liga dos Campeões da temporada 2020-21, que ainda estava no ar.

Os de Ole Gunnar Solskjaer não só receberam o prêmio por ganhar dos 'foxes' na última rodada, mas também alcançaram um prêmio bastante suculento: 27 milhões de euros a mais em seu acordo com a Adidas.

Se eles tivessem chegado à Liga Europa, seu fornecedor de roupas pagaria apenas 55 milhões de euros. Como eles conseguiram a vaga para a Champions, o Manchester United ganhará 82 milhões de euros.

Os 'red devils' são os segundos na tabela dos mais bem pagos na Premier League por patrocínio de uniformes. Liverpool lidera com os 87 milhões que a Nike pagará pela temporada.

A seguir estão os 71 milhões de euros do Manchester City e Puma e os 66 do Chelsea e do Arsenal com a Nike e a Adidas. De qualquer forma, o portal 'AS' lembra que todos eles estão anos-luz atrás do que foi recebido pelo Real Madrid (121 milhões) e Barcelona (110) pela Adidas e Nike.