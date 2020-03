United já teria um nome caso Pogba saia: Saúl

O mercado de futebol vive aguardando a resolução da crise de saúde do coronavírus. Havia muitas transferências em mente para este 2020, mas resta saber se elas poderão ser realizadas depois de tudo o que aconteceu e das enormes perdas que os clubes terão de enfrentar.

Uma das marchas que foi dada como certa foi a de Paul Pogba, do Manchester United. O francês tinha um grande interesse do Real Madrid e da Juventus e seria um dos grandes nomes do mercado. Mas tudo poderia ter sido arruinado.

Se ele sair, em qualquer caso, o Manchester United está claro que ele só pensa em Saúl para substituto. O meio-campista do Atlético de Madrid pode custar à equipe inglesa 150 milhões de euros na cláusula de rescisão, aponta o 'Daily Star'. Embora esses tipos de pagamento pareçam uma ilusão no momento.

Saúl não é o único alvo de Old Trafford para o meio-campo. Donny van de Beek é do gosto do clube e parece que a luta por esse jogador, mais acessível, será real com o Real Madrid.

Outros dois jogadores de futebol que interessam ao Solskjaer são o jovem Jude Bellingham e o projeto mundial de craque Jadon Sancho.