"United? Jadon Sancho ficará no Borussia Dortmund"

Jadon Sancho é o grande alvo do Manchester United há vários meses. E é que o internacional inglês é a maior obsessão do presente e do futuro da equipe de Old Trafford.

A entidade mancuniana, ao longo das semanas, tentou de tudo para conseguir sua contratação, mas as demandas financeiras do Borussia Dortmund não foram reduzidas nem um pouco.

A equipe alemã se manteve firme em sua posição de não deixar o craque sair se não chegasse uma oferta multimilionária que ultrapassasse os 100 milhões de euros, valor que o United ainda não atingiu.

Por isso, apesar de ainda faltar um dia para o fechamento do mercado, Sancho continuará esta temporada na equipe da Bundesliga, conforme afirmou o diretor esportivo do Borussia.

"Jadon Sancho ficará no Borussia Dortmund. Tudo o que, da nossa parte, precisa ser dito sobre o assunto já foi dito", explicou Michael Zorc sem rodeios na 'BBC'.

"Nossa posição é o que é e isso não vai mudar nos próximos três dias", disse ele em referência ao fechamento do período de transferência na próxima segunda-feira. Portanto, o United terá que concentrar seus esforços em outros atacantes se quiser atingir o resto do mercado.