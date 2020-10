United pensa em Varane como 'plano B' para Upamecano

O mercado acabou de baixar as cortinas e já há clubes pensando na edição de verão do próximo ano. Já se sabe que, via de regra, no inverno não costuma haver grandes gastos.

No Old Trafford, por exemplo, ficaram com vontade de contratar um defesa-central. E essa será a prioridade para o verão.

O favorito do Manchester United é Dayot Upamecano, do RB Leipzig, que já tentou garantir recentemente. Tentaremos novamente em 2021.

Mas igualmente interessante é o 'plano B'. Porque, segundo o 'Daily Star', Ole-Gunnar Solskjaer teria na mira Varane, um zagueiro que já está no Real Madrid há dez anos.

Upamecano deixou claro que só irá para o Manchester United se tiver a opção de disputar a Liga dos Campeões. Do contrário, ele não está pensando em se mudar para a Inglaterra.

E se a primeira opção é complicada, a segunda não será menos. Porque Varane é uma das peças-chave do Real Madrid. Ele tem contrato até 2022 e no Santiago Bernabéu não vão entregá-lo de bandeja. Se, finalmente, tentarem contratar o francês, o Manchester United terá que abrir a carteira. Seu valor de mercado é de cerca de 70 milhões de euros.