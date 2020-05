United pode ter perdas multimilionárias por jogar à portas fechadas

A crise econômica do coronavírus será mais grave para alguns do que para outros. Felizmente para o Manchester United, ter uma economia saudável e ser uma das equipes mais seguidas do planeta ajudará muito, mas essa tranquilidade pode não durar muito.

Na Inglaterra, eles já estão especulando sobre a catástrofe que os 'demônios vermelhos' viveriam se jogarem à portas fechadas na próxima temporada.

O 'Daily Mail' estima essas perdas em 110 milhões de euros, o que não pode ser evitado pelo menos em uma grande porcentagem, já que se supõe que, pelo menos até 2021, não haverá jogos com público.

Resta saber se os confrontos a portas fechadas ocorrem apenas por alguns meses ou continuam a campanha inteira, o que terá um impacto direto no orçamento de todos os clubes.