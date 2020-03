United prepara 110 milhões para Grealish e Bellingham

Depois de um mercado de inverno decepcionante, onde ficou sem Erling Haaland, o Manchester United não poupará despesas para garantir seus dois objetivos mais claros: Jack Grealish e Jude Bellingham.

O atacante do Aston Villa e o jovem meio-campista do Birmingham estão fortemente relacionados aos 'red devils' e já começaram a falar sobre números. Salário, no caso de Grealish, e transferência.

O último número é fornecido pelo 'Daily Star', que nesta semana garante que o Manchester United reservou 110 milhões de euros para realizar a contratação de ambos os jogadores.

Quebrando os dados, o portal britânico explica que os 'red devils' poderiam aumentar sua oferta, que antes havia sido criptografada em mais de 50 milhões, para quase 80, se necessário.

O restante seria para o meio-campista de 16 anos, a sensação do Championship a bordo do Birmingham de Josep Clotet. E os de Solskjaer vão tão a sério com ele que já começaram a conversar.

Sempre de acordo com a mídia acima mencionada, Bellingham e seus pais foram ao escritório do Manchester United nos últimos dias para se encontrar com membros do clube, incluindo o vice-presidente Ed Woodward e o próprio Ole Gunnar Solskjaer.

O jogador passou várias horas no complexo e depois saiu com sua família. Um primeiro contato pessoal que fala sobre a agressividade dos 'red devils' em seus movimentos.