United deve vender Andreas Pereira para seguir contratando

O futuro de Andreas Pereira parece se afastar do Old Trafford. Segundo 'Esporte Interativo, o meia do Manchester United deve ser usado para que outros reforços cheguem.

Após dois anos na Espanha, com passagens por Granada e Valencia, o jogador formado pelo time inglês voltou na temporada 2018-19 e demorou para conquistar seu espaço.

Na campanha passada, ele chegou a atuar na equipe sub-23 e teve apenas nove jogos como titular no grupo principal. Nesta temporada, conseguiu finalmente se firmar, com 40 partidas disputadas, sendo 25 como titular.

Agora, o jogador de 24 anos estaria perto de deixar o clube, que se vê na necessidade de vender para fazer caixa e buscar novos nomes para o grupo de Solskjaer, que não vê Andreas Pereira como um dos nomes indiscutíveis de sua equipe.