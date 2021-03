Qual seria o melhor destino para Cristiano Ronaldo?

Nada de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, quem dominou as oitavas de final da Liga dos Campeões foram Erling Haaland e Kylian Mbappé. E, assim, é inevitável questionamento sobre o fim da era dos veteranos, onze vezes eleitos os melhores do mundo.

A discussão pode até ser prematura e falar mais sobre as baixas em que vivem Barcelona e Juventus do que sobre a dupla. No entanto, é fato que os dois estão envelhecendo e, assim, o tempo em campo está se esgotando.

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo é o mais velho dos dois e, além de não ir às quartas de final da Champions League, mais uma vez, está vivendo em um limbo. O estilo de jogo do português já não se encaixa tão bem ao que os times da elite europeia tem adotado, mas, ainda assim, ele segue sendo um dos grandes artilheiros do futebol - são 20 gols em 22 jogos na Serie A italiana.

Paradoxalmente, ele é a peça mais importante da Juventus e o pior ajuste para as táticas de Pirlo no time. Ele é, simultaneamente, o melhor e o pior da Velha Senhora.

E Cristiano, como o superastro que é, ainda vive um outro limbo, igualmente desconfortável para ele.

Assim como diversos setores da economia, o mundo do futebol tem sofrido com os impactos financeiros da pandemia de Covid-19. dinheiro é escasso em toda a Europa, e até mesmo os clubes mais ricos estão caindo em dívidas como resultado da perda de receita nos 12 meses anteriores. Segundo um estudo recente da analista de mercado KPMG sugeriu que mais de € 1 bilhão (R$ 6,6 bilhões) de receita foi perdido pelos gigantes do continente.

Então, não está claro se a Juventus conseguiria arcar com os custos de manter Ronaldo no time. Por outro lado, também não se sabe se algum outro time conseguiria pagar o que é necessário para ter o português.

Outro ponto que pode atrapalhar uma possível transferência do camisa 7 é o seu estilo de jogo que, atualmente, não parece se encaixar em grande parte dos times da elite europeia, apesar de os seus números serem difíceis de resistir.

Afinal, qual seria um bom destino para Cristiano Ronaldo?

Manchester United?

Além do carinho que Ronaldo tem pelo United, o estilo de jogo de Ole Gunnar Solskjaer pode ser o mais adequado para o seu futebol.

Em contraste com a maioria dos treinadores de grandes clubes, o técnico do Manchester United não prega uma pressão alta, complexas trocas de posição e nem o tipo de detalhe tático que poderia não se encaixar no futebol do atacante português. Solskjaer deixa reinar o individualismo, dando a seus jogadores ofensivos a liberdade de improvisar e de trabalhar a bola como se sentem mais confortáveis.

Bruno Fernandes é um bom exemplo. O português apareceu muito bem no esquema de Solskjaer. O meio-campista, que tem trabalhado bem com Ronaldo na seleção, tem se destacado na Inglaterra muito porque seu treinador confiou nele para desenvolver sua própria estratégia.

Além disso, como mostrou a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City, Solskjaer é um forte tático para jogos em que o United é capaz de contra-atacar, mas sua equipe pode lutar quando se espera que os clubes mais fracos sejam derrubados.

Se o United tivesse vencido o Crystal Palace, Sheffield United e West Brom nesta temporada (apenas quatro gols a mais teriam feito isso), eles estariam a apenas quatro pontos do primeiro lugar.

E tudo o que os Red Devils precisam é de um pouco mais de poder de ataque, alguém que possa definir o jogo a qualquer momento, ainda mais quando estiverem contra uma forte marcação. E Ronaldo pode ser o jogador perfeito para isso.

Real Madrid?

Zidane não usa táticas particularmente complexas e, nesse sentido, o retorno de Ronaldo ao Bernabéu é plausível.No entanto, o time merengue também está sofrendo com a dependência excessiva de estrelas em idades mais avançadas.

É fato que um grande número de lesões atrapalharam o desenvolvimento da temporada do time, mas Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro no meio e Karim Benzema na frente já elevam bastante a média de idade do time, que não tem a necessidade de fazer uma contratação de mais um jogador acima dos 30 anos.

Zidane precisa de jogadores mais jovens, não do retorno de um de seus maiores jogadores de todos os tempos. Ronaldo de volta ao Real seria certamente uma distração indesejada, que prejudicaria ainda mais um clube que precisa desesperadamente abraçar o futuro e não mais viver no passado.

E o treinador talvez esteja começando a fazer exatamente isso. Durante toda a boa fase do time em dezembro e até em sua recente melhora, o Real Madrid tem conquistado a bola mais acima no campo, atacando mais diretamente e até mesmo apostando em formações mais incomuns com laterais mais soltos. É difícil ver como Ronaldo, que muito raramente pressiona, poderia se encaixar de volta em seu antigo time.

Paris Saint-Germain?

Ainda falando de pressão, seria pouco provável que Mauricio Pochettino aprovasse a contratação de CR7. O time já tem o seu jeito de jogar futebol e, embora se interesse em ter estrelas no elenco, não teria como encaixar o português em seu estilo vertical e com muita transição entre ataque e defesa.

Como deu para ver muito bem no Tottenham, Pochettino exige que os jovens jogadores joguem baseado em sua visão inspirada em Bielsa, de quebrar as linhas com um futebol rápido.

Além disso, muitos já questionam a capacidade de Mbappe e Neymar, duas estrelas, jogarem lado a lado e, colocar Ronaldo nesta equação poderia atrapalhar tudo. A dinâmica entre a dupla já está estabelecida.

As questões financeiras que afetam o futebol sugerem que nenhum outro clube na Europa teria condições de arcar com Mbappé ou Neymar ao final da temporada. Então, pensando assim, é difícil que o PSG consiga acrescentar o salário de Ronaldo à sua já considerável folha de pagamento.

Há alguns anos, contratar Ronaldo teria sido uma jogada e tanto para o PSG. Hoje, tentando modernizar o seu jogo, com tática acima do nome, já não é algo que parece interessar tanto.

Inter Miami?

A Inter Miami, no entanto, obviamente poderia muito bem aproveitar a chance de fazer um barulho na MLS com a contratação de um jogador do nível de Ronaldo Como disse David Beckham, dono do time, no mês passado. "Sem dúvida, [Ronaldo e Messi] são o tipo de jogadores que desejamos trazer ao nosso clube".

"Com Blaise Matuidi e Gonzalo [Higuain], estes são jogadores que sentimos que contribuem para o brilho e o glamour do que o clube é".

Taticamente, não há muito o que falar. O Inter de Miami chegou em 10º lugar na Conferência Leste no ano passado, e o novo técnico Phil Neville é pouco conhecido por sua perspicácia tática.

Sua seleção inglesa era bastante ingênua, jogando um jogo de posse de bola vago, que não tinha detalhes e muitas vezes tornava o time pior do que a soma de suas partes.

Ronaldo pode acreditar que ele ainda tem muito a oferecer ao mais alto nível, mas dado que seus talentos não são mais um ajuste natural para as táticas européias modernas, o "brilho" que teria nos EUA poderia chamar sua atenção.

A qualidade é suficientemente baixa para acomodar Ronaldo jogando seu próprio jogo racionalizado. Além disso, como Zlatan Ibrahimovic antes dele, o camisa 7 pode muito bem se divertir com o estilo de vida de uma celebridade em Miami.