United se intromete entre Barcelona e Lautaro

O Barcelona encontrou uma pedra no sapato na operação de Lautaro Martínez. Ele pensou que estava sozinho para assinar com o argentino, mas a opção do Manchester United apareceu.

Os ingleses poderiam ter liquidez para assinar com o atacante, mas precisariam fazer caixa com alguma venda de peso. Nesse caso, 'Sport' aponta o nome de Pogba e cita a Juventus como a principal interessada no francês, time que poderia ter a quantia necessária para esse reforço.

O jornal afirma que o Manchester United se intrometeu nos últimos dias nas negociações por Lautaro Martínez. No entanto, o argentino parece ter o Barcelona como sua grande prioridade.

De qualquer forma a negociação do Barcelona não será fácil. Sem uma situação financeira confortável, especialmente diante da crise, a diretoria catalã está tentando conseguir uma troca de jogadores, como quer fazer com Neymar.

O principal atrativo para Lautaro Martínez chegar ao Camp Nou é Leo Messi. 'ESPN' afirma que a intenção do jogador da Inter de Milão é jogar com o craque e compatriota na Catalunha.