United vem tentando contratar Koulibaly há semanas

A lista de pretendentes de Koulibaly é longa, mas poucos são tão insistentes quanto o Manchester United. O clube, de acordo com 'Sun', está em contato com o jogador e com o Napoli há um tempo para obter seus serviços. Por enquanto, não há acordo.

Não foi dito se a oferta milionária que os ingleses queriam colocar sobre a mesa ainda está de pé. Isso seria fundamental para afastar as negociações, já que a intenção dos "azzurri" é que, no caso de o zagueiro sair, ele não o faça por um preço precisamente baixo.

Seu valor de mercado é de cerca de 40 milhões de euros, mas, graças ao interesse demonstrado por vários dos melhores clubes do mundo, o preço subiu. Também por seu bom trabalho em campo: nesta temporada, ele tem 21 jogos, dos quais começou em 20.

A única coisa que falta ao United para contratá-lo é chegar a um acordo. Já ficou claro que De Laurentiis, presidente do Napoli, estava disposto a negociar para vendê-lo. Se os 'demônios vermelhos' conseguirem convencê-lo, eles terão ganhado muito com a negociação.