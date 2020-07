United volta a pensar na contratação... de James Rodríguez!

A cada dia que passa, o futuro de James Rodríguez parece mais distante do Santiago Bernabéu. É uma questão de tempo até o colombiano deixar o time, já que sua contribuição nesta temporada foi quase nula.

Zinedine Zidane não conta com ele e, na falta de minutos, o ex-jogador do Monaco está ansioso pela mudança de cenário. O Atlético de Madrid pode ser um dos seus destinos, embora não seja o único.

O Manchester United já se interessou pelo jogador no mercado de transferências passadas e, como aponta o 'The Sun', a entidade de Old Trafford teria reinserido seu nome na lista dos pretendidos.

A figura de James foi desvalorizada durante seu tempo no Santiago Bernabéu. Os merengues desembolsaram 75 milhões de euros por sua assinatura, uma quantia vertiginosa considerando seu desempenho e participação no Real Madrid e no Bayern de Munique.

Por esse motivo, os 'red devils' confiam que a entidade merengue pode deixá-lo sair por um valor próximo a 25 milhões de euros, menos da metade do dinheiro que os madridistas pagaram para trazê-lo do Monaco.