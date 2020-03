United quer segurar sua joia pretendida por Barça e PSG

O Manchester United tem em seu elenco uma das pérolas mais importantes do futebol inglês. Este é Angel Gomes, um jogador que já está há algum tempo na agenda dos principais clubes da Europa.

Especificamente, Gomes despertou o interesse do Barça e do PSG na última rodada, um interesse que levou os ingleses a tentarem segurar o meio-campista de 19 anos, triplicando seu salário.

Segundo 'Manchester Evening News', os ingleses tentarão mais uma vez ampliar seu contrato nos próximos dias, já que ele vence no próximo verano.

Agora resta saber se o próprio Angel Gomes aceitará essa oferta para continuar em Old Trafford, já que ele jogou apenas dez partidas oficiais com o primeiro time do Manchester.

O United terá que colocar uma oferta muito boa na mesa por Angel Gomes, já que o interesse do Barça e da equipe parisiense o fez sonhar com um futuro próximo ao lado de jogadores como Leo Messi e Neymar.