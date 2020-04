Universidades investigarão se jogo entre Liverpool e Atlético espalhou o vírus

O prefeito da cidade de Liverpool, Steve Rotheram, disse à 'BBC' que as autoridades competentes vão investigar a partida contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Ele suspeita que os torcedores espanhóis tenham infectado os moradores locais no jogo do Anfield, realizado em 11 de março. Três dias depois, um estado de alarme foi decretado na Espanha.

"Se as pessoas contraíram o coronavírus como resultado direto de um evento esportivo que achamos que não deveria ter acontecido, isso é ultrajante. Vimos um aumento na curva de infecção e isso resultou em 1.200 pessoas em Liverpool contraindo a Covid-19 ", disse o político à BBC.

Por esse motivo, serão realizados estudos que tentarão determinar se esse jogo foi um foco de contágio, como foi, por exemplo, a partida entre Atalanta e Valencia, que foi chamado de "bomba biológica".

"A prefeitura da cidade de Liverpool, juntamente com seus parceiros da Universidade de Liverpool e da Universidade John Moores, concordou em investigar qualquer impacto da Covid-19 como resultado da partida com o Atlético de Madrid no Anfield em 11 de março", afirmou o comunicado.