Upamecano, a um passo do Bayern de Munique

Dayot Upamecano é um dos nomes da moda do futebol europeu. Seu bom trabalho na equipe do RB Leipzig o coloca na agenda dos clubes mais poderosos do Velho Continente, que estão lutando para assumir seus serviços.

Durante meses, times como Manchester United e Real Madrid apareceram como os mais bem posicionados na hora de obter seus serviços, mas tudo indica que ambos foram ultrapassados nessa corrida.

Segundo o 'Sky Sport', o Bayern de Munique, vencedor de tudo em 2020, já teria avançado bem nas conversas com o zagueiro francês para que ele chegue à Allianz Arena no próximo verão.

De acordo com a informação, Upamecano tem no seu contrato uma cláusula de 42,5 milhões de euros que pode ser ativada no final desta temporada. Uma quantia que a equipe bávara está disposta a pagar.

A notícia também chega poucas horas depois de Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern de Munique, confirmar o interesse do clube no jogador.