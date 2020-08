"Upamecano continuará para a próxima temporada"

Porta fechada para a saída de Dayot Upamecano. Apesar da brilhante atuação contra o Atlético de Madrid que o rendeu ainda mais pretendentes, o zagueiro continuará no clube alemão.

O próprio RB Leipzig confirmou a informação por meio de Markus Krösche, diretor esportivo do clube. "Definitivamente ficará para a próxima temporada", disse.

Upamecano renovou com os conjunto alemão no final do mês de julho com o objetivo de afastar alguns pretendentes. Mas a revista 'Kicker' apontou a existência de uma multa rescisória de 42 milhões de euros até 2021.

Assim, o RB Leipzig garante a continuidade de um dos zagueiros da moda no futebol europeu.