"Upamecano? É claro que nos interessa"

O Bayern de Munique não está de brincadeira com Dayot Upamecano. Diante da futura saída de David Alaba, os bávaros enxergam no zagueiro do RB Leipzig o substituto ideal.

Aos 22 anos, o francês é um dos grandes nomes da Bundesliga, além de ter tido atuações brilhantes pela Champions League e com a camisa da Seleção Francesa principal.

Por isso, o Bayern se uniu a grande lista de interessados por ele. Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do clube, reconheceu isso em declarações a 'Sky Sports'.

"Upamecano no Bayern? É claro que estamos conversando sobre ele e nos interessa", disse o dirigente, que reconheceu as negociações.

"Nessa sexta-feira tivemos uma boa reunião com os seus representantes. Vamos ver o que acontece", completou Salihamidzic.