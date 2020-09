Upamecano, predisposto a jogar no United

O United continua revirando o mercado em busca de reforços para vários setores. Restam apenas nove dias para o final da janela e os ingleses não querem perder tempo.

Um dos nomes que podem pintar em Old Trafford é Upamecano. O zagueiro é um dos mais valorizados do mercado e o RB Leipzig não pretende liberá-lo tão fácil.

No entanto, o jogador, com contrato vigente com os alemães até 2023, parece predisposto a formar parte dos 'red devils', segundo informações do 'Mirror'.

Isso pode ser determinante para a operação, já que o zagueiro poderia forçar uma transferência. Com a chegada de Sancho cada vez mais comprometida, o jeito será reforçar a defesa com Upamecano.