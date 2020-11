Uruguai vence a Colômbia e espera o Brasil

Contando com um belo gol de Edinson Cavani em sua volta à convocatória da Seleção do Uruguai, a equipe de Tabárez venceu e tal resultado teve um gosto ainda mais especial para Luis Suárez: o 'pistolero' chegou na marca de 25 gols nas eliminatórias e se tornou o maior artilheiro.

Do outro lado, a Colômbia foi indo de mal a pior. Ela começou as eliminatórias vencendo a Venezuela por 3 a 0, depois empatou com o Chile e por fim acabou perdendo. O jogo, no fim, foi vencido graças aos erros do time da casa. Primeiro, com um erro de Yerry Mina, depois com um pênalti marcado por Murillo e depois uma falha de posicionamento que deixou muito espaço para Darwin chutar para o gol.

Pela frente, vem um Brasil que enfrenta ainda nesse dia 14/11 a Venezuela em jogos com alguns desfalques importantes para Tite.