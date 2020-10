Uruguai viaja ao Equador sem Arrascaeta, lesionado

O Uruguai viaja neste domingo rumo ao Equador para a partida de terça-feira, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, mas Arrascaeta não embarcará com seus compatriotas.

O meia do Flamengo teve um problema físico confirmado neste domingo pela Associação Uruguaia de Futebol, que anunciou uma lesão muscular. Mais específicamente, é uma distensão de grau 1 na perna esquerda.

O problema foi sentido durante o treinamento da seleção uruguaia no sábado e a estimativa é de que ele fique afastado dos gramados durante aproximadamente duas semanas.

Caso essa previsão se confirme, ele deverá ser desfalque do Flamengo para dois jogos do Brasileirão e um da Libertadores, no próximo dia 21, contra o Junior.