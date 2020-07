Vágner Love chega para sua aventura no Cazaquistão

O atacante brasileiro já desembarcou no Cazaquistão, onde atuará com a camisa do Kairat. Após passagem pelo Corinthians, Vágner Love passa pelos procedimentos burocráticos, com testes e a assinatura do contrato.

"Em primeiro lugar, estou feliz, claro, pela chegada. Espero que possamos terminar rapidamente todo o trabalho necessário, os exames médicos e começas a trabalhar", disse o jogador em mensagem publicada nas redes sociais do clube.

"Também espero que em um futuro próximo eu possa jogar futebol, porque vim para jogar e fazer todo o possível para atingir nossos objetivos comuns", acrescentou o brasileiro de 36 anos qua terá vínculo por seis meses e terá de esperar a retomada das competições, interrompidas em função da pandemia.

Vágner Love tem passagens por Palmeiras, CSKA, Flamengo, Shandong Luneng (China), Corinthians, Monaco, Alanyaspor (Turquia) e Besiktas (Turquia).