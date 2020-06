VÍDEO: Vagner Love se despede do Corinthians

O atacante Vagner Love não é mais jogador do Corinthians. O clube paulista anunciou a rescisão do contrato com o jogador nesta sexta-feira (5), por meio de nota oficial. Depois de duas passagens, dois títulos e 29 gols marcados, Love deixa o Timão depois de um período no banco de reservas.

O contrato do atacante de 35 anos, assinado em janeiro de 2019, se encerraria no final deste ano. Pela falta de sequência de Love, além do descontentamento de boa parte da torcida nos últimos tempos, o casamento entre o Timão e o camisa 9, de qualquer forma, já parecia estar chegando ao fim.

Após o fim do vínculo, o jogador mandou um recado para a torcida do clube paulista. Confira a mensagem de Vagner Love.