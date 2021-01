No último dia 25/01, o Corinthians recebeu o Bragantino e saiu com uma derrota por 2 a 0 graças aos gols de Hélio de Castro e Cláudio Leonel.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva com Mancini, o técnico do Timão, onde ele analisa a derrota do seu time.