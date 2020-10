VÍDEO: Vagner Mancini comenta reencontro com Cazares e Otero

Campeão da Copa do Brasil em 2005, Vagner Mancini busca reencontrar um momento de auge, mas nos últimos anos brigou mais contra rebaixamentos - confira o histórico do novo técnico do Corinthians.

Um dia após o anúncio de sua contratação, feita após a derrota por 2 a 1 para o Ceará, o novo treinador do Timão foi apresentado e concedeu sua primeira entrevista pelo clube paulista. Confira no vídeo abaixo o trecho em que ele fala sobre o reencontro com Cazares e Otero.