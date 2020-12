Vagner Mancini elogia Cazares no Corinthians: "torna o time diferente"

O Corinthians derrotou o Goiás por 2 a 1 na Neo Química Arena, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Após o jogo, o técnico Vagner Mancini concedeu entrevista e analisou o momento do time.

"Estamos mudando de patamar. Duas vitórias nos dá a chance de encostar no grupo de cima, espero que seja para ficar. Todo jogo é uma luta. Não foi fácil diante do Goiás. Poderia ter sido mais fácil, diversas chances foram desperdiçadas. Eu acho que nós temos como obrigação tentar tudo aquilo que pode ser feito no campeonato. O sonho faz parte de todos os trabalhos", disse Mancini.

O treinador também falou sobre o papel de Cazares na equipe: "Cazares fez um belo jogo de futebol. Sinto quando tenho que tirá-lo do jogo, às vezes você tem a última troca e se eu não tiro, faltaria um pouco de gás no fim do jogo. Sinto porque vem fazendo bons jogos, não é de hoje. Contra São Paulo mostrou técnica diferenciada. Está tornando o time diferente. Nos domínios, passes, dá uma lustrada no jogo e o jogo fica bonito".

"Essa plástica aproxima o torcedor da gente. Bati muito na tecla do jogo com a cara do Corinthians. Sem a bola, entrega, determinação, mas com a posse tem que jogar futebol, incomodar, ganhar jogo. Tem que ter esse toque diferenciado. Fico feliz de falar de evolução dos jogadores. Já foi sobre outros, Natel, Fagner, Gil. Jô hoje foi consistente. Estaria sendo econômico falando de dois. Hoje é um time que joga bem, tem bem definida a tática", acrescentou Mancini.

Com o resultado, o Corinthians chega a 36 pontos e ocupa a nona posição, se aproximando da zona de classificação à Libertadores. No próximo domingo, o Timão visita o Athletico Paranaense pela 27ª rodada.