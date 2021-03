Mancini tem pior sequência a frente do Corinthians e 430 min sem gols

O Corinthians começou a temporada 2021 da mesma forma que terminou a de 2020, sem fazer gols. Na estreia do Campeonato Paulista, neste domingo (28), o time de Vagner Mancini não saiu do 0 a 0 com o Red Bull Bragantino e completou 430 minutos sem balançar as redes.

A última vez que a torcida corinthiana sentiu o gostinho de gritar "é gol" foi contra o Flamengo, no dia 14 de fevereiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida terminou 2 a 1 para os rubro-negros. De lá para cá, o Corinthians enfrentou Santos, Vasco, Internacional e o Red Bull Bragantino.

Curiosamente, o empate com o Red Bull foi o terceiro 0 a 0 seguido do time de Vagner Mancini. O treinador, inclusive, vive a pior sequência de resultado desde que chegou ao clube. A última vitória do Corinthians foi diante do Ceará, na vitória por 2 a 1, em casa, no dia 3 de fevereiro.

Para terminar com o jejum, o Corinthians terá pela frente o rival Palmeiras, na próxima rodada do Campeonato Paulista. O time de Vagner Mancini recebe a equipe de Abel Ferreira na Arena Corinthians, no dia 3 de março.