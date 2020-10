VÍDEO: Mancini vê estreia com 'cenário ideal' após vitória do Corinthians

Com gol de Everaldo, o Timão volta a trilhar o caminho das vitórias. O duelo de paulistas e paranaenses pela 16ª rodada do Brasileirão deixou o Corinthians com 18 pontos, saindo da zona de rebaixamento e ocupando a 14ª colocação.

Confira no vídeo acima o depoimento de Vagner Mancini na entrevista realizada após a partida. O técnico estreante analisou a vitória de sua equipe, que agora se prepara para receber o Flamengo no próximo domingo.

O Furacão, que está na 18ª posição e acumula 15 pontos, volta a campo no sábado, quando visita o Atlético Goianiense.