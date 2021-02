"Vai ver o pessoal não conhece bem Hazard"

As lesões diminuíram o ritmo de Eden Hazard, a grande contratação do Real Madrid nas últimas temporadas. Criticado pelo pouco impacto no jogo em relação ao seu custo, seu compatriota Januzaj quis defendê-lo.

"Vai ver as pessoas aqui na Espanha não conhecem bem Éden, mas conhecerão. Para mim, ele é um dos melhores jogadores do mundo, não tenho dúvidas", explicou o belga em entrevista à LaLiga.

O ponta foi questionado pela grande contratação, mas não do Real Madrid, mas da sua equipe, a Real Sociedad: “Silva é um jogador com muita técnica. É incrível por tudo o que conquistou na carreira. Como pensa no campo, é diferente do resto".

"Eu me pareço um pouco com ele: vejo passes que os outros não veem. No final, se você jogar com jogadores que entendem de futebol como você, sua compreensão também vai melhorar", argumentou o atacante belga.

Januzaj comparou os estilos de futebol em que jogou: “Na Inglaterra é mais físico. A LaLiga, como todos sabem, é muito mais técnica. É preciso jogar em espaços menores com a cabeça porque os outros jogadores são muito inteligentes".

“Cada jogo é mais difícil porque todas as equipes jogam e marcam. Para mim é a liga mais difícil, na minha experiência. Também a Premier, mas se você está em um time que joga futebol muito bem pode ter muitas chances. Ali também é bom jogar", ele sentenciou.