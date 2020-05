Valdano elogia Haaland e Capello o vê no Liverpool

O futuro de Erling Haaland, com metade da Europa de olho nas suas atuações, é uma das grandes incógnitas do mercado da bola.

O norueguês atrai pelo seu futebol e dois ex-treinadores do Real Madrid, a equipe que o deseja, conversaram sobre o craque norueguês.

Para começar, Fabio Capello garantiu ao 'Sky Italia' que o vê como 'ideal' para o Liverpool de Jürgen Klopp devido ao seu tamanho, velocidade e jogo direto.

Algumas afirmações que desapontariam a torcida merengue, que Jorge Valdano motivou em sua análise do jogador: "Haaland tem um poder enorme, ele é preciso na associação, típico dos canhotos. Ele é muito interessante, muito inteligente na hora de se mover".

O argentino também ficou pouco impressionado com o futebol sem torcedores nas arquibancadas em 'El Transistor', da 'Onda Cero': "Não estou convencido pelas cinco substituições, as coisas modernas não parecem boas para o futebol. É um futebol que mais parece treinamento que outra coisa".

Ele reconheceu que a torcida é essencial: "As pessoas são fundamentais, são as que influenciam o humor e condicionam as partidas. Tudo que é enlatado é um horror".