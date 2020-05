Valdebebas, pronto para receber o Real Madrid novamente

O Real Madrid tomou os devidos cuidados sanitários em suas instalações desde que Thompkins, do time de basquete, deu positivo para o coronavírus. Com isso, Valdebebas está do jeito que precisa estar para o retorno dos craques.

'Mundo Deportivo' diz que está tudo pronto para o Real Madrid voltar aos treinos. Tudo, exceto os testes rigorosos pelos quais todos os jogadore terão de passar.

O grupo deve passar por exames na próxima quarta-feira, para voltarem a treinar novamente a partir de sexta ou sábado.

No entanto, a data mais provável para o retorno da equipe às instalações é a segunda-feira, 11 de maio. O Real Madrid continua analisando a situação e desenvolvendo um plano de ação concreto.