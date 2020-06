Valencia: 12 anos sem ganhar na casa do Real Madrid

A última partida foi disputada no Santiago Bernabeu em 1 de dezembro de 2018 e a equipe do Real Madrid saiu à frente no placar aos oito minutos com um gol contra de Daniel Wass.

Na segunda metade, o Valencia teve chances para empatar, mas com o relógio a seis minutos do final veio o 2-0 com Lucas Vázquez.

Naquele dia, a equipe de Madri utilizou Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón, Marcos Llorente, Ceballos (Isco, m.80), Modric (Valverde, m.72), Lucas Vázquez, Benzema e Bale (Asensio, m .63).

No lado do Valencia, treinados por Marcelino García Toral, quem entrou em campo foram Neto, Wass (Piccini, m.68), Garay, Gabriel Paulista, Gayà, Carlos Soler, Parejo, Coquelin (Kondogbia, m.68), Guedes, Gameiro (Batshuayi, m .72) e Santi Mina.

O último resultado favorável da equipe de Mestalla no Santiago Bernabeu corresponde à temporada 2017-2018, disputada em 28 de agosto de 2017 e terminou em empate com dois gols com gols de Carlos Soler e Kondogbia.

A última vitória valenciana no estádio de Madri ocorreu com Ronald Koeman como técnico em 23 de março de 2008, quando o clube de Mestalla apresentou uma escalação composta por Hildebrand, Miguel, Albiol, Marchena (Iván Helguera, m.32), Caneira, Maduro, Banega (Baraja, m.65), Arizmendi, Silva, Mata (Morientes, m.65) e Villa.

Com 2-2 no placar e o jogo prestes a terminar, Javier Arizmendi, em jogada individual, fez o 2-3 e os pontos foram para o Mestalla.

O Real Madrid e o Valencia já se enfrentaram 84 vezes na casa do Real Madrid na Primeira Divisão e a equipe local venceu 61 vezes contra as nove vitórias do Valencia, apresentando 14 empates.

Na questão de gols, o saldo também é favorável à equipe do Real, pois marcou 194 gols contra os 81 da equipe valenciana nesses 84 confrontos.

A história do Real Madrid-Valencia na Primeira Divisão começou na temporada de 1931-32, a primeira da equipe valenciana na categoria mais alta do futebol espanhol, com um encontro que terminou com uma vitória local por 4-1 e Valencia estreou sua história de vitórias em casa ao vencer 0-1 na temporada 42-43.