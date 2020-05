Em maio de 2004, o Valencia jogava fora de casa, em Sevilla. Ainda faltavam três jogos para o final do campeonato, mas se eles vencessem a partida naquele fim de semana, e o Real Madrid e o Barcelona perdessem, o Valencia seria campeão. E foi isso que aconteceu. A equipe de Rafa Benítez venceu com gols de Vicente Rodríguez e Rubén Baraja e comemorou o sexto título da LaLiga no clube.