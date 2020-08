VÍDEO: Valencia começa pré-temporada para 2020/21

A temporada 2020-21 começou a movimentar os jogadores do grupo de Javi Gracia. Depois de uma temporada turbulenta, o treinador espanhol tentará tirar o melhor do time para uma nova campanha com o Valencia.

As contratações são esperadas em uma equipe de que basicamente se falou apenas sobre saídas e que vive uma crise que afetou até mesmo seu proprietário.

Confira no vídeo os primeiros movimentos dos treinos da equipe que acabou com a nona posição no Campeonato Espanhol, ficando sem vaga para as competições continentais.