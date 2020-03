Valência derrota o Betis e volta a sonhar com Champions

Voltar a vencer no Campeonato Espanhol, esse era o objetivo de Valência e Betis, melhor para os donos da casa que conseguiram quebrar a má sequência.

Os gols da patida só saíram no segundo tempo. O Valência saiu na frente com Gameiros aos 60'. O atacante francês foi lançado, limpou a marcação e mandou para as redes. No finalzinho da partida, Dani Parejo bateu cruzado para ampliar.

Os visitantes ainda descontaram com Loren Morón no acréscimos, mas já não dava tempo para mais nada no Mestalla.

Com a vitória, o Valência chegou a sétima posição do Campeonato Espanhol com 41 pontos, apenas dois a menos que o Atlético de Madrid que tem 43 e é o último na zona de classificação para a Champions, mas os 'colchoneros' entram em campo amanhã. Já o Betis é o 14º.

Na próxima rodada os 'ches' visitam o Alavés (13º), enquanto o Betis recebe o Real Madrid (2º) no Benito Villamarín.