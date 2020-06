Valência detona técnico do Atalanta: "colocou em risco inúmeras pessoas"

Em entrevista ao jornal 'La Gazzetta dello Sport', o treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini, revelou que estava infectado por coronavírus no dia da partida de Champions contra o Valência.

"Eu tinha o coronavírus. Senti-me mal antes do jogo contra o Valencia e no dia da partida foi ainda pior. Sem febre, mas foi um desastre", disse o treinador.

Diante dessa declaração, o time espanhol não poupou críticas ao comportamento irresponsável do italiano, que colocou várias vidas em risco mesmo com a partida sendo com portôes fechados.

"Perante as declarações do treinador da Atalanta, o Valência quer expressar publicamente a sua surpresa pelo fato de o treinador da equipe rival nas oitavas da Champions tenha reconhecido que, tanto antes como no dia do jogo, estava sofrendo com sintomas compatíveis com o coronavírus sem tomar quaisquer medidas preventivas, colocando em risco, se fosse esse o caso, inúmeras pessoas durante a sua viagem e estadia em Valência", diz a nota do clube 'che'.