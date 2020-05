Valencia faz sondagem ao Athletico por Léo Cittadini

O Valencia já entrou em contato com o Athletico Paranaense para consultar sobre a possibilidade de buscar um reforço de 25 anos do Furacão.

De acordo com 'Fox Sports Brasil', Léo Cittadini é o alvo dos espanhóis. No entanto, os brasileiros não têm interesse de negociar o jogador devido à falta de peças de reposição, ao menos que haja um valor irrecusável.

A informação ainda afirma que o meia é visto como indispensável pelo técnico Dorival Júnior, que o conhece bem desde os tempos de Santos, onde atuou por quase seis anos.

Cittadini, de 25 anos, marcou um dos gols do título da Copa do Brasil do Furacão, e também tem passagens por Guarani e Ponte Preta.