Valencia pensa em Kepa para o lugar de Cillessen

Kepa acabou indo ao Chelsea por muito dinheiro e com vontade de conquistar o mundo. Mas desde o incidente com Sarri e Caballero tudo deu errado. Lampard chegou e sua propriedade não foi mais garantida. Tal é a situação que não seria impensável ele deixar o clube.

Fala-se de interesse no ex-Athletic Bilbao por parte do Valencia. Interesse que depende do que Jasper Cillessen, seu atual goleiro titular, fará com seu futuro.

Se o ex-Barça deixasse o Valencia, o clube 'che' iria tentar a contratação de Kepa, diz 'Sport'. A situação do da Biscaia no Chelsea nos convida a pensar em sua partida como algo provável, mas seu destino ser Valência já parece um pouco mais complicado.

A razão é meramente econômica. O Chelsea pagou 80 milhões de euros há dois anos pelo jovem goleiro espanhol e, embora sua avaliação nunca tenha chegado a esse ponto (estava em onze milhões quando foi contratado) e continuou a subir.

No momento, está avaliado em quase 40 milhões de euros e, por mais que a crise do coronavírus o desvalorize, parece complicado que o Chelsea o deixe pagar por uma quantia menor do que o pago anteriormente, tanto quanto a equipe espera receber por Cillessen (avaliado em cerca de 12 milhões e com uma cláusula de mais de 50 que dificilmente alguém pagará por um goleiro de 31 anos).