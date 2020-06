A Kick It Out, associação que combate o racismo, pediu que os apertos de mão antes dos jogos sejam substituídos pela posição com um joelho tocando o chão.

A ideia une dois fatores em alta, o distanciamento em tempos de pandemia e o símbolo de protestos contra o preconceito racial.

Esse gesto já virou moda na onda de manifestações contra o racismo e o grupo do Valencia também aderiu a essa postura simbólica pelo respeito a todas as cores.