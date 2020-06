Valencia se une à campanha #BlackLivesMatter

A sociedade levantou a voz contra o racismo. Há manifestações em todo o mundo após a morte de George Floyd.

O Valencia se uniu à campanha #BlackLivesMatter e, antes de iniciar os treinos, os jogadores pousaram para uma foto com um dos joelhos no chão. Na foto, eles formaram a letra V "para ressaltar os valores do clube: tolerância, edcucação e solidariedade, princípios inegociáveis para lutar contra essa praga que representa o racismo".

"Com essa ação, o Valencia deseja mandar uma mensagem de conscientização à sociedade e mostrar sua mais profunda rejeição a qualquer tipo de discriminação das pessoas por seu gênero, orientação sexual, origem ou cor de pele", disse a equipe em comunicado.