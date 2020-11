Valencia vira sobre o Real com 'hat-trick' de pênaltis

Enquanto o Real Madrid chegou ao Mestalla tentando manter a invencibilidade fora de casa e ganhar força na disputa pela liderança do Campeonato Espanhol, o Valencia entrou em campo com o objetivo de acabar com a sequência de quatro partidas sem vencer - três derrotas e um empate.

Foi a equipe de Zinedine Zidane que teve o ímpeto ofensivo no começo de jogo, acumulando vários cruzamentos e explorando principalmente o lado esquerdo. O gol que abriu o placar teve origem naquele lado, mas foi marcado com um torpedo disparado de fora da área.

Karim Benzema balançou as redes aos 20 minutos, quando recebeu passe de Marcelo, deu um toque para dominar e, no segundo, mandou uma bomba no ângulo esquerdo do goleiro Doménech. O francês agora soma cinco gols marcados nas 10 partidas disputadas neste início de temporada.

A partir de então, com o protagonismo do VAR, a virada do Valencia começou a tomar forma. Os anfitriões tiveram seu primeiro pênalti para cobrar aos 28 minutos, quando Gayà cruzou pela esquerda e a bola bateu no braço de Lucas Vázquez dentro da área.

Courtois defendeu a cobrança do camisa 8, que ainda pegou o rebote e mandou na trave, mas Musah aproveitou a sobra e mandou de primeira para dentro. No entanto, a videoarbitragem entrou em ação e flagrou invasão de área no momento da cobrança. Soler repetiu a batida e superou Courtois, algo aconteceria mais duas vezes ao longo do confronto.

Já aos 45 minutos, a virada chegou com nova participação do VAR. Ao tentar afastar cruzamento rasteiro, Varane mandou em direção ao próprio gol e as câmeras constataram que a bola ultrapassou a linha antes de ser afastada. Gol contra confirmado.

Benzema começou o segundo tempo quase encobrindo o goleiro Doménech e Kang-In Lee respondeu com bola na trave de Courtois, mas os gols que completariam o placar sairiam em novos pênaltis cobrados por Soler.

O jogador do Valencia ampliou a vantagem aos 51 minutos após Marcelo derrubar Maxi Gómez dentro da área. Dez minutos depois, o camisa 8 voltou a superar Courtois em penalidade que precisou do VAR para que fosse flagrado toque de mão de Sergio Ramos.

Com desvantagem tripla, o Real Madrid fez todas as alterações possíveis e deu novo fôlego ao setor de ataque. Vale destacar que Benzema saiu de campo sentindo problema físico, mas ainda não teve diagnóstico confirmado.

Apesar das mudanças do treinador francês, os visitantes não foram capazes de superar a marcação do time local na tentativa final de reação e perderam a invencibilidade fora de casa.

Com a derrota, o time de Zidane acaba a rodada com os mesmos 16 pontos e segue ocupando o quarto lugar na tabela, a quatro pontos da Real Sociedad, que lidera com um jogo a mais. A equipe de Javi Garcia, com onze, sobe para a nona posição.

Os times voltam a campo pelo Campeonato Espanhol após os jogos das seleções nas Datas Fifa. Na décima rodada, o Real Madrid visita o Villarreal em jogo marcado para 21 de novembro. No dia seguinte, o Valencia sai de casa para enfrentar o Alavés.