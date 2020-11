Valencia vira sobre o Real Madrid em lances revisados pelo VAR

Depois de Karim Benzema abrir o placar no Mestalla com torpedo de fora da área, a videoarbitragem foi utilizada nos dois lances que deram a virada para o Valencia.

O empate chegou em pênalti marcado contra o Real Madrid após Gayà cruzar pela esquerda e a bola bater no braço de Lucas Vázquez, que estava dentro da área. O VAR, no entanto, só precisou entrar em ação após a cobrança.

Courtois defendeu o chute de Soler, que pegou o rebote e acertou na trave, mas Musah aproveitou a sobra e mandou de primeira para dentro. Após análise nas telas, o gol foi anulado porque o meia invadiu a área antes da batida. Soler repetiu a cobrança e mandou para dentro.

Pouco antes dos 45 minutos, o VAR revisou um lance de Varane, que desviou mal um cruzamento rasteiro e mandou a bola para dentro. Após alguns minutos de espera, o juiz confirmou que a bola havia entrado alguns centímetros antes de ser afastada.

Com o gol contra e virada oficializados, o time de Javi Garcia chegou ao intervalo com o placar favorável para defender, no segundo tempo, o fim da sequência de quatro jogos sem vencer.