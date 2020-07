Valladolid confirma a volta de Matheus Fernandes ao Barcelona

Matheus Fernandes, jogador vendido pelo Palmeiras e emprestado pelo Barcelona, teve dificuldades para estrear no futebol europeu, e uma lesão resume sua passagem pelo Real Valladolid em somente 72 minutos em campo.

O problema no bíceps femoral deixa o jogador de fora das últimas partidas e o atleta não permanecerá após o prazo estabelecido no contrato. Como confirmou Miguel Ángel Gómez, o meia de 22 anos está voltando à Catalunha.

"Matheus Fernandes retorna ao seu clube, o Barça", disse diretor esportivo do Valladolid, a 'Cadena COPE'. "Tem a motivação de ficar na equipe principal. A ideia do Barça é que o jogador se incorpore para lutar por um lugar no elenco", acrescentou.

"Em todo esse tempo, Matheus foi muito comprometido. Tem sido um grande profissional. Não chegou com ritmo, mas entrou em forma rapidamente e, quando participou, jogou muito bem", elogiou Miguel Ángel Gómez.