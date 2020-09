VÍDEO: Valverde analisa pré-temporada e objetivos do Real para 2020/21

Fede Valverde foi ganhando espaço no time de Zinedine Zidane. Foi somente na atual temporada em que ele balançou redes adversárias e presenteou seus colegas com os passes para gols. Foi também na campanha 2019-20 que ele passou a ser frequente nas escalações de 'Zizou'.

O uruguaio foi formado pelo Peñarol e ainda teve uma experiência no Deportivo La Coruña por empréstimo na temporada 2017-18.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o jogador, onde fala de seus objetivos com o Real Madrid para a próxima temporada: "ganhar tudo".