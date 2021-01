Valverde aparece como opção ao banco do Olympique de Marselha

Mais uma derrota para o Olympique del Marseille. E mais um pequeno passo de Villas-Boas rumo a demissão, de acordo com rumores na França por várias semanas. Sua equipe acabou perdendo de virada contra o Monaco e sua posição está mais perigosa do que nunca.

E parece que já existe um favorito para substituí-lo em caso de demissão. Segundo o 'Movistar +', através do jornalista Miguel Ángel Román, o clube francês estaria estudando a opção de contratar Ernesto Valverde.

O treinador está sem equipe desde que foi despedido do Barcelona, ​​há um ano. E Pablo Longoria, diretor esportivo do Marselha, saudaria a chegada de um treinador com técnica, renome e experiência.

A fonte citada assegura que, por enquanto, não há contatos formais entre as partes. Mas a figura de Villas-Boas parece ter perdido todo crédito tanto na entidade quanto no vestiário. Por isso sua despedida e a necessidade de uma troca podem acontecer nos próximos dias.