"Valverde estava sob pressão, era normal ele optar por Piqué"

Na última janela de mercado, o Barcelona chegou a um acordo com o Nice pelo empréstimo do zagueiro Jean-Clair Todibo até o final da presente temporada.

O francês disputou apenas cinco jogos com a camisa do Barcelona desde que chegou ao clube e recentemente reconheceu que não se arrependeu de ter se transferido para o conjunto catalão.

"Não me arrependo. O Barcelona continua sendo uma grande experiência. Aprendi muito com Gerard Piqué, Samuel Umtiti e Clément Lenglet. Me fez bem. Descobri o alto nível".

"Não consegui porque haviam jogadores muito grandes na minha frente. Eu também tinha um treinador, Ernesto Valverde, que estava sob pressão, com uma torcida que coloca muita pressão, por isso é normal que preferisse jogadores mais experientes em campo", completou.